Сотрудники ростовской таможни пресекли контрабанду наркотиков из Таиланда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни пресекли в Ростове-на-Дону контрабанду более 550 г наркотиков из Таиланда, которые пересылали в Россию в почтовых отправлениях. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Южной оперативной таможни.

"Южная оперативная таможня пресекла незаконный канал контрабанды сильнодействующих веществ из Таиланда. <…> В ходе оперативно-разыскных мероприятий в помещениях нескольких отделений почтовой связи Ростова-на-Дону обнаружены 10 международных почтовых отправлений, внутри которых находились таблетки и капсулы различных цветов. Экспертизой установлено, что капсулы содержат в своем составе "сибутрамин" (представляет особую опасность для здоровья) общей массой более 550 г", - говорится в сообщении.

Получателем посылок была 34-летняя жительница Ростова-на-Дону. При оформлении заказов она указывала данные своих подруг, которым сообщала, что хочет приобрести косметические средства. При этом получать посылки заказчица планировала сама. Изъятые товары она заказала летом текущего года через Интернет. "Злоумышленница владела интернет-магазином по продаже на территории РФ продукции для похудения, в том числе содержащей сильнодействующие вещества", - добавили в пресс-службе.

В отношении жительницы Ростова-на-Дону возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ"), отметили в пресс-службе таможни.