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В иркутской колонии шесть осужденных устроили драку

Сотрудники ИК-6 проводят проверку

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Главное управление ФСИН России по Иркутской области проводит проверку по факту драки между шестью осужденными в исправительной колонии № 6 (ИК-6). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по региону.

"В ИК-6 11 декабря 2021 года в спальном помещении общежития произошел бытовой конфликт с участием шести осужденных. В настоящее время участники драки госпитализированы с различными травмами. Сотрудники ИК-6 проводят проверку, материалы также направлены в органы следствия для дачи правовой оценки действиям осужденных", - говорится в сообщении.

ИК-6 расположена в Иркутске.

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