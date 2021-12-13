В Твери СК возбудил дело после обнаружения тел двух человек в квартире

ТАСС, 13 декабря. Уголовное по статье возбудили по факту смерти девушки и мужчины, тела которых обнаружили 12 декабря в одной из квартир в Заволжском районе Твери. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины их гибели, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти двум лицам по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 декабря поступила информация об обнаружении в квартире дома, расположенного на улице Новочеркасской в Твери, тел мужчины и девушки 1996 и 2002 годов рождения. По данному факту следователи начали проверку.

В понедельник в пресс-службе уточнили, что материал доследственной проверки был незамедлительно передан из городского следственного отдела в первый отдел по расследованию особо важных дел. Допрошены свидетели, с помощью криминалиста осмотрено место происшествия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

О версиях причин смерти на данный момент не сообщается. По данным ряда СМИ, молодые люди могли погибнуть от отравления суррогатным алкоголем.