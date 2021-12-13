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Во Владикавказе заключили под стражу жителя Ингушетии за покушение на похищение человека

Мужчина также обвиняется в незаконном сбыте двух пистолетов и боеприпасов возможным исполнителям похищения

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи во Владикавказе предъявили обвинение жителю Ингушетии по делу о покушении на похищение человека и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в СУСК РФ по Северной Осетии.

"53-летнему жителю республики Ингушетия предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "в" "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, из корыстных побуждений") и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов" - два эпизода)", - говорится в распространенном сообщении.

По информации следствия, суд отправил мужчину под арест.

Ранее оперативники установили личность предполагаемого организатора противоправной деятельности. Выяснилось, что при подготовке к преступлению мужчина незаконно сбыл возможным исполнителям два пистолета и боеприпасы к ним.

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РоссияИнгушетияСеверная Осетия
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