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Артиллерийский снаряд времен войны обнаружили в фундаменте дома в центре Севастополя

Его передали сотрудникам МЧС для дальнейшего уничтожения

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в фундаменте многоквартирного дома в центре Севастополя, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

"Специалисты ОМОН "Беркут" Росгвардии идентифицировали боеприпас периода войны, обнаруженный рабочими во время земельно-строительных работ в центре города-героя. На месте обнаружения подозрительного предмета в фундаменте дома росгвардейцы установили, что это 57-миллиметровый артиллерийский снаряд, в котором сохранилось взрывчатое вещество", - говорится в сообщении.

Уточняется, что саперы ОМОН Росгвардии обеспечили охрану и временное оцепление места, а позднее передали снаряд сотрудникам МЧС для дальнейшего уничтожения.

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