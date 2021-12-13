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Дело Пола Уилана

Прокуратура сочла законной постановку на учет осужденного Уилана как склонного к побегу

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Прокуратура не нашла нарушений закона в решении органов ФСИН поставить осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на учет в колонии как склонного к побегу. Об этом говорится в ответе на обращение в надзорное ведомство адвоката американца Ольги Карловой, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"В ходе изучения учетной документации ИК-17 установлено, что постановка Уилана на профилактический учет осуществлена с учетом пункта 39 Инструкции по профилактике нарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы <…>. Нарушений порядка постановки последнего на профилактический учет не выявлено", - говорится в ответе из Дубравной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

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