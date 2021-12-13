В Петербурге задержали подозреваемых в похищении и покушении на вымогательство полицейских

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Несколько сотрудников полиции и их сообщник задержаны в Петербурге по подозрению в похищении человека и покушении на вымогательство. Об этом в понедельник журналистам рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны инспектор ОР ППСП УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, оперуполномоченный ОУР УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, инспектор ООП линейного управления на транспорте МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также 29-летний мужчина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело, по п. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 126 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Похищение человека, покушение на вымогательство").

По версии следствия, 23 октября подозреваемые в Василеостровском районе задержали двух местных жителей 2003 и 2004 годов рождения, которым представились сотрудниками полиции, силой посадили их в автомобиль и потребовали 300 тысяч рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. После того, как один из потерпевших передал им 40 тысяч рублей и $700, молодых людей отпустили.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также добавили, что на улице потерпевшие занимались поиском "закладок". В настоящее время проводится служебная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения вины указанные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесут ответственность в соответствии с законодательством. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.