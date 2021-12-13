В Туве возбудили уголовное дело после гибели рабочего в шахте компании "Лунсин"

ТАСС, 13 декабря. Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении породы в подземном руднике горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения в Туве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СУ СК по Туве.

В субботу в Тоджинском районе Тувы в подземном руднике горно-обогательного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения компании "Лунсин" (принадлежит китайской Zijin Mining Group) произошло обрушение породы. Во время обрушения в шахте находились пятеро работников, один из которых умер на месте.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в распространенном сообщении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщил председатель администрации Тоджинского района Буян Ондар на аппаратном совещании в правительстве республики, предварительно, обрушение произошло при проведении взрывных работ. Погибший горняк был принят на работу 14 ноября, ему было 24 года. "Я переговорил с руководством ООО "Лунсин", семье погибшего будет оказана помощь", - сказал Ондар.

ООО "Лунсин" создано в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского месторождения, лицензию получило год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн тонн полиметаллической руды и выработки порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции в проект составили порядка 17 млрд рублей. Учредителем "Лунсин" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь Лунсин", входящая в Zijin Mining Group.