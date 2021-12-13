В Калмыкии задержали адвоката и жителя Дагестана по делу о взятке

ЭЛИСТА, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело в отношении адвоката из Дагестана и жителя республики, мужчины подозреваются во взятке. Их задержали, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по Калмыкии.

"Уголовное дело возбуждено в отношении адвоката Адвокатской палаты Республики Дагестан и жителя соседнего региона по п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". Оба задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 декабря житель Дагестана и адвокат адвокатской палаты этой республики в служебном кабинете межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калмыкии передали в качестве взятки лично руководителю межрайонного следственного отдела 300 тыс. рублей. Взяткодатели ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в отношении одного из обвиняемых по делу, возбужденному по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей.

Сотрудник следственного управления от дачи взятки отказался. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.