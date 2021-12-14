У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

ТАСС, 14 декабря. Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано во вторник у побережья Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр стихии находился в 110 км к северу от города Маумере, где проживают около 47 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 7,7 в этом же районе. По предварительным данным, подземные толчки не привели к серьезным разрушениям, сведений о пострадавших не поступало.