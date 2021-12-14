Канализационные стоки попали в водопровод в районе Краснодара

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Жители района Западного обхода в Краснодаре остались без воды из-за попадания стоков из канализационного коллектора в водопровод при выполнении строительных работ. В данный момент проводится хлорирование и промывка системы. Власти города обеспечат жителей питьевой водой, сообщили журналистам в администрации города во вторник.

"Авария возникла в районе ул. Средней. Компания, которая проводила работы по строительству инфраструктуры, повредила канализационный коллектор и водопровод. В результате в водопроводные сети попали стоки из канализации", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Уточняется, что подача воды пока не производится в связи с хлорированием и дальнейшей промывкой. По данным мэрии Краснодара, жителей микрорайона обеспечили технической водой, предоставлена лаборатория для взятия проб по итогам санитарных мероприятий. Глава Краснодара Андрей Алексеенко во вторник выехал на место аварии. Он поручил обеспечить доставку питьевой воды людям и наладить подачу технической воды.

"За два часа необходимо обеспечить весь микрорайон питьевой водой. Также нужно в максимально сжатые сроки подать техническую воду, чтобы обеспечить жизнедеятельность. Администрации округа - задействовать все управляющие компании, все чаты оповещения, чтобы проинформировать жителей о местах, где будет бесплатная раздача питьевой воды. И далее оповещать обо всех этапах ликвидации аварии и восстановления водоснабжения - чтобы не держать жителей в неведении", - приводит пресс-служба слова Алексеенко.