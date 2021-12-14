Под Псковом пресекли попытку мужчины за взятку узнать расстановку пограничных нарядов

ПСКОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с управлением ФСБ России пресекли попытку завладеть государственной тайной, задержав мужчину, пытавшегося за взятку узнать расстановку пограничных нарядов и охранных устройств. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с управлением ФСБ России по Псковской области пресечена попытка получения сведений, составляющих государственную тайну. Сотрудниками органов безопасности задержан житель Псковской области при попытке дачи взятки действующему сотруднику Пограничного управления за получение сведений, составляющих государственную тайну", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина рассчитывал за денежное вознаграждение получить сведения о расстановке пограничных нарядов и расположении технических средств охраны государственной границы для их дальнейшего использования "в целях организации контрабандной деятельности через государственную границу России".

"Проводятся процессуальные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.