Более 660 человек эвакуировали из школы в Череповце из-за пожара

ВОЛОГДА, 14 декабря. /ТАСС/. Пожар в одном из кабинетов школы №30 в Череповце произошел во вторник днем. Из здания эвакуировали 662 человека, в том числе 600 детей, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"Сегодня в 12:27 мск поступило сообщение о пожаре в школе №30 в Череповце. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление на втором этаже, в лабораторном кабинете истории. Из здания были эвакуированы 662 человека, из них 600 детей. В настоящее время пожар полностью ликвидирован, погибших, пострадавших нет", - привела пресс-служба видеокомментарий начальника второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по области Максима Юртаева.

По данным МЧС, площадь пожара составила 15 кв. м. Предварительной причиной происшествия рассматривается нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ.