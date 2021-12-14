Медсестру в Тюмени оштрафовали за фиктивную вакцинацию пациентов от коронавируса

ТЮМЕНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал на 100 тыс. рублей медсестру областной клинической больницы №2 за внесение ложной информации о вакцинации пациентов от коронавируса. Об этом во вторник сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Абдуллаева в период с 11 июня по 2 августа 2021 года, являясь медицинской сестрой областной клинической больницы №2, за денежное вознаграждение в сумме 23 тыс. рублей вносила в специальный регистр вакцинированных недостоверные сведения о прохождении гражданами вакцинации от новой коронавирусной инфекции без фактического ее проведения. Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 237 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе объединенной судебной системы региона, подсудимая признала вину полностью.