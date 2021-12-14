Полиция изъяла около 2 тонн алкоголя, который незаконно продавали в Ненецком АО

ТАСС, 14 декабря. Около 2 тонн алкогольной продукции было изъято у жительницы одного из сел Ненецкого автономного округа (НАО), которая организовала незаконную продажу спиртного, сообщает во вторник сайт "МВД медиа".

"В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь" сотрудниками УМВД России по Ненецкому автономному округу было установлено, что жительница одного из сел обустроила свое жилище под "алкомаркет" и, не имея соответствующей лицензии, организовала незаконную продажу спиртного <...>. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражами правопорядка было изъято 2 тонны алкогольной продукции", - указано в сообщении.

На данный момент изъятое спиртное проходит химические экспертизы. Женщина покупала алкоголь в магазинах Архангельска и транспортировала его в село вездеходами.

Ранее местная жительница 1973 года рождения привлекалась к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ за незаконную розничную продажу алкогольной пищевой продукции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела по статье 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции").