В Феодосии мужчину приговорили к двум годам условно за призывы к экстремизму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Феодосийский городской суд приговорил к двум годам условно и запрету пользоваться интернетом мужчину, призывавшего в соцсетях к уничтожению представителей одной из национальностей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

"Феодосийский городской суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, на два года", - говорится в сообщении.

По материалам суда, 38-летний гражданин с помощью интернета разместил в одной их соцсетей материалы, которые, согласно результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, содержат лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к осуществлению насильственных действий (уничтожению) в отношении представителей одной из национальностей.

Уголовное дело расследовалось по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета")".