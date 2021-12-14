Экс-глава псковского автотранспортного госпредприятия оштрафован за сокрытие средств

ПСКОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Псковский городской суд признал виновным бывшего директора ведущего автотранспортного госпредприятия Псковской области - ГППО "Псковпассажиравтотранс" - Николая Киянца в сокрытии более чем 239 млн рублей. Об этом во вторник сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего и. о. генерального директора ГППО "Псковпассажиравтотранс" Киянца Н. А., которому было предъявлено обвинение в совершении сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Суд признал Киянца виновным и назначил наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в период с 11 сентября 2018 года по 12 февраля 2019 года Киянец способствовал сокрытию денежных средств предприятия на сумму более 239,2 млн рублей. "Часть из которых в размере 216 050 310 рублей подлежала списанию в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам", - говорится в сообщении.

Николай Киянец занял должность руководителя госпредприятия в сентябре 2018 года. На тот момент предприятие находилось в кризисной ситуации, а автобусный парк, работающий на городских маршрутах, требовал полной модернизации. В июне 2018 прокуратура Пскова сообщила, что госпредприятие задолжало работникам более 30 млн рублей.

"Псковпассажиравтотранс" является системообразующим транспортным предприятием, обслуживающим Псков и 17 районов области. Ежегодно "Псковпассажиравтотранс" перевозит более 40 млн пассажиров и обеспечивает три четверти пассажирских перевозок в регионе.