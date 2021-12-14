{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

При лобовом столкновении двух машин на Ставрополье пострадали пять человек

Авария произошла на 12-м км дороги Левокумское - Николо-Александровское - Петропавловское

СТАВРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых машин в Левокумском округе Ставрополья. Об этом сообщили журналистам во вторник в краевом управлении ГИБДД.

"В результате автоаварии в больницу доставлены предполагаемый виновник ДТП - 80-летний житель соседнего региона и его три пассажира. За медицинской помощью также обратился второй водитель", - говорится в сообщении.

По данным управления, авария произошла около 15:00 мск на 12-м км дороги Левокумское - Николо-Александровское - Петропавловское. Водитель LADA Granta по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем LADA Granta.

"В медицинском учреждении будет проведена экспертиза, которая позволит установить состояние здоровья пожилого водителя", - поясняется в сообщении. Не исключено, что авария могла произойти из-за его плохого самочувствия.

Теги
РоссияСтавропольский край
На юге Москвы из окна квартиры на третьем этаже выпал пятилетний ребенок
Он остался в живых
Читать полностью