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Три человека погибли в ДТП с участием грузовика в Тюменской области

Обстоятельства происшествия выясняются

ТАСС, 14 декабря. Столкновение грузовика и легкового автомобиля во вторник на трассе в Тюменской области стало причиной смерти трех человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, на 356-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск автомобиль Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Daewoo от полученных травм скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Уточняется, на месте ДТП обеспечивают безопасность два наряда ДПС ГИБДД, движение транспорта не ограничено. Обстоятельства происшествия выясняются.

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