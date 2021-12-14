В ДТП со скорой помощью в Мордовии пострадали шесть человек

ТАСС, 14 декабря. Автомобиль "Лада" столкнулся с машиной скорой помощи, которая ехала с включенными звуковым и световым сигналами, в результате чего шесть человек были госпитализированы. ДТП произошло в Республике Мордовия, сообщает во вторник региональное МВД.

"14 декабря в 13:17 на 2-м км автодороги сообщением "Саранск - Сурское - Ульяновск - Комсомольский" 37-летний водитель автомашины "Лада", по предварительным данным, на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи УАЗ, который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП были госпитализированы водитель "Лады" и четыре пассажира - 35-летняя женщина, четырехлетний и два 14-летних мальчика. Также в больницу была доставлена 56-летняя пассажирка УАЗ. Обстоятельства аварии уточняются.