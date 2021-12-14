Посольство РФ не получало информации о пострадавших при взрыве в Гаити россиянах

ГАВАНА, 14 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) не получало информацию о пострадавших при взрыве автоцистерны в городе Кап-Аитьен на севере Гаити. Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-секретарь дипломатической миссии Алина Иванова.

"Посольство знает о трагическом инциденте в Гаити. На данный момент информации о пострадавших россиянах не поступало. Держим постоянный контакт с нашим почетным консулом в Порт-о-Пренсе Вильгельмом Лемке", - отметила представитель посольства.

По предварительным данным, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени (около 08:00 мск), прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 60 человек, 50 пострадали. Также зафиксированы серьезные повреждения 20 зданий вблизи места взрыва. В стране объявлен трехдневный траур.