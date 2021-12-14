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Под Архангельском в ДТП пострадали пять человек

Среди пострадавших есть ребенок

АРХАНГЕЛЬСК, 14 декабря. /ТАСС/. Пять человек, включая пятилетнего ребенка, получили травмы в ДТП в районе поселка Беломорье в Архангельской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

"По предварительной информации, около 12:30 на 1 189-м км федеральной дороги М8 автомобиль Hyundai допустил выезд на полосу встречного движения в результате чего произошло столкновение со встречным Renault. В результате ДТП в Renault пострадали водитель, пассажир и ребенок, а в Hyundai - водитель и пассажир. Все они госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.

По данным региональной службы 112, авария произошла неподалеку от поселка Беломорье в Приморском районе области. Пострадавшие отправлены в больницы Архангельска.

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