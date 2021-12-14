В Калмыкии трое полицейских обвиняются в избиении двух жителей Элисты

ЭЛИСТА, 14 декабря. /ТАСС/. Трое сотрудников патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Элисте обвиняются в избиении двух жителей Калмыкии, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Трое сотрудников патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Элисте обвиняются по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия"). По версии следствия, по пути следования к стационарному посту полиции, а впоследствии и в самом помещении стационарного поста, сотрудники полиции нанесли двум мужчинам множественные удары ногами и руками в область головы, грудной клетки, спине и рукам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейские, находясь при исполнении служебных обязанностей, возле магазина "Имаго" в Элисте усмотрели в действиях мужчин признаки административных правонарушений. Они потребовали от них пройти к стационарному посту полиции для составления протокола и по дороге их избили, добавили в пресс-службе ведомства.