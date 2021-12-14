Двух подростков арестовали в Подмосковье за убийство мужчины на спортплощадке

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал двух подростков, обвиняемых в убийстве мужчины на спортивной площадке в подмосковном Долгопрудном. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя судом арестованы двое несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сказала Врадий.

По данным следствия, 12 декабря на спортивной площадке на улице Восточной в Долгопрудном двое подростков 2005 и 2004 годов рождения напали на 40-летнего мужчину на почве личных неприязненных отношений. Один из подростков повалил мужчину на землю, после чего второй ударил потерпевшего ножом в область головы. Тело погибшего обнаружил прохожий.

После убийства подростки скрылись, но позже были задержаны. Им будут назначены комплексные психолого-психиатрические, молекулярно-генетические, трасологические экспертизы.