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Подросток, сбежавший из интерната в Тверской области, найден живым

Он сбежал 13 декабря

ТАСС, 14 декабря. Подросток 2007 года рождения, который ушел в понедельник из Кимрской школы-интерната в Тверской области, найден живым. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"К настоящему времени местонахождение подростка установлено, он находится у следователя Следственного комитета, который опрашивает его с целью установления всех обстоятельств его безвестного исчезновения", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным пресс-службы, информация об исчезновении несовершеннолетнего поступила в понедельник днем. Утром 13 декабря он самовольно покинул территорию Кимрской школы-интерната, по данному факту было организовано проведение доследственной проверки.

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