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На МКАД столкнулись четыре автомобиля

В результате инцидента пострадал один человек

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Две полосы движения перекрыты на 64-м км МКАД из-за столкновения четырех автомобилей, в результате которого пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На внешней стороне 64-го км МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии один человек пострадал, движение автотранспорта перекрыто по двум полосам движения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины происшествия.

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