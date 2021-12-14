На МКАД столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Две полосы движения перекрыты на 64-м км МКАД из-за столкновения четырех автомобилей, в результате которого пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На внешней стороне 64-го км МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии один человек пострадал, движение автотранспорта перекрыто по двум полосам движения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины происшествия.