В Мексике суд приговорил убийцу журналиста к 20 годам лишения свободы

МЕХИКО, 14 декабря. /ТАСС/. Мексиканский суд приговорил Мартина Лопеса Ороско к 20 годам тюрьмы за убийство журналиста Исраэля Васкеса. Об этом сообщила Генпрокуратура республики в обнародованном во вторник заявлении.

"Ведомство добилось обвинительного приговора в виде 20 лет лишения свободы в отношении Мартина "Л" [полное имя не раскрывается] за умышленное убийство журналиста в [штате] Гуанахуато <...>, - говорится в документе. - Суд при вынесении решения принял во внимание профессию жертвы".

Васкес получил несколько огнестрельных ранений в начале ноября 2020 года, когда делал репортаж об обнаружении человеческих останков в одном из районов города Саламанка. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, где умер на операционном столе. Правоохранительные органы смогли задержать подозреваемых в расправе над журналистом в середине того же месяца.

С 2000 года в латиноамериканской стране свыше 150 сотрудников СМИ погибли от рук преступников. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99% правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.

Согласно подсчетам швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign, с января текущего года в Мексике были убиты 10 сотрудников СМИ. По этому показателю латиноамериканская страна заняла второе место в мире, уступив только Афганистану.