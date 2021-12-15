Из аэропорта Южно-Сахалинска после сообщения о минировании здания эвакуировали людей

ТАСС, 15 декабря. Пассажиров и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуировали после сообщения о минировании, прием и отправка рейсов приостановили, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В Telegram-канале аэропорта сообщается, что информация о минировании здания поступила из другого региона.

"Эвакуированы и пассажиры, и сотрудники аэропорта, работают спецслужбы, проводятся мероприятия. Работают кинологи с собаками. Аэропорт временно на время проведения мероприятий не выпускает и не принимает воздушные суда", - сообщили в пресс-службе.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается вылет рейса в Петропавловск-Камчатский, который должен был отправиться в 14:10 (06:10 мск), и прибытие самолета из Комсомольска-на-Амуре, который должен был приземлиться в 13:00 (05:00 мск).