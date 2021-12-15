На руднике "Дальполиметалла" в Приморье обнаружили 14 нарушений безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Дальневосточное управление Ростехнадзора при проверке обнаружило на руднике компании "Дальполиметалл" в Приморье 14 нарушений безопасности при работе с промышленной взрывчаткой, технического руководителя объекта и юридическое лицо привлеклик административной ответственности и оштрафовали, сообщило ведомство в среду.

В начале декабря генпрокурор России Игорь Краснов на совещании у президента Владимира Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса сообщил о начале проверок шахт в 10 угледобывающих регионах России - Коми, Якутии, Туве, Приморском и Хабаровском краях, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Челябинской областях и на Чукотке. Проверки инициировали после ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области, в результате которого погибли 46 горняков и пять горноспасателей. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности.

"Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 8 по 16 ноября 2021 года провело проверку опасного производственного объекта I класса "Рудник "Николаевский" АО "Горно-металлургическая компания "Дальполиметалл" (АО "ГМК "Дальполиметалл"). В ходе проверочных мероприятий выявлено 14 нарушений обязательных требований промышленной безопасности при обращении взрывчатых материалов промышленного назначения", - говорится в сообщении.

В частности, на руднике велись взрывные работы по не утвержденной в нужном порядке документации, допускались случаи ведения взрывных работ с отступлением от установленных документами параметров, также нашли иные нарушения.

"По результатам проверки выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Юридическое лицо АО "ГМК "Дальполиметалл", а также технический руководитель объекта привлечены к административной ответственности по части ст. 2 9.1 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 430 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

В конце марта Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего при обвале породы в штольне рудника "Королевский", принадлежащего "Дальполиметаллу". До этого в марте на том же руднике произошел еще один обвал, из-за чего оказались заблокированными два горняка, один из которых получил травму ног. В мае дальневосточное управление Ростехнадзора при проверке выявило на объектах "Дальполиметалла" более 50 нарушений при ведении горных и взрывных работ, а также при эксплуатации технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.