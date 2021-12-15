В Приморье за год изъяли более четырех тонн наркотиков растительного происхождения

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Приморья за год изъяли из оборота 4,7 тонны наркотиков растительного происхождения и наркосодержащих растений. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В рамках операции "Мак-2021" правоохранительные органы Приморского края изъяли из незаконного оборота 4,7 тонны наркотических средств растительного происхождения и наркосодержащих растений. Уничтожено 88 га произрастания наркотравы. С начала операции в муниципалитетах региона выявлены и уничтожены 152 очага произрастания дикорастущей конопли, а также 137 незаконно выращенных посевов", - говорится в сообщении.

Всего выявили 682 преступления, составили 514 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

Операция "Мак" проводится в Приморье с 2007 года. В 2021 году реализовали пять этапов операции, главная цель которой - пресечь распространение наркотиков растительного происхождения на территории региона и выявить граждан, которые изготавливают их и распространяют.