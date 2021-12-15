Вьетнамский суд приговорил диссидентку к девяти годам тюрьмы

ХАНОЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Народный суд вьетнамской столицы Ханоя приговорил местную гражданку к девяти годам тюрьмы за антиправительственную деятельность. Об этом сообщил в среду новостной портал VnExpress.

Согласно материалам обвинительного заключения, Фам Тхи Доан Чанг 1978 года рождения в период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года "изготовляла, хранила и распространяла документы и статьи антигосударственного содержания". В своих интервью иностранным средствам массовой информации, в том числе телерадиокомпании BBC и радиостанции Radio Free Asia, она "преднамеренно искажала данные о политике государства, порочила органы народной власти и распространяла заведомо ложную, сфабрикованную информацию, вызывая обеспокоенность общественности".

Суд постановил, что противоправная деятельность Фам Тхи Доан Чанг является антигосударственной пропагандой в соответствии со статьей 117 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за "создание, хранение, распространение информации, документов, материалов и предметов в целях противодействия государству Социалистическая Республика Вьетнам".

Международные правозащитные организации регулярно подвергают Вьетнам критике за ограничения свободы слова и суровые меры, применяемые, по их мнению, в отношении местных диссидентов. Официальный Ханой эти обвинения отвергает. Власти заявляют, что к ответственности во Вьетнаме привлекаются лишь те граждане, чья противоправная деятельность подпадает под статьи уголовного кодекса, предусматривающие наказание за антигосударственную деятельность.