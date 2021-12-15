В Астрахани чиновник подозревается в превышении должностных полномочий

АСТРАХАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. В Астрахани в отношении начальника филиала Астраханского района гидротехнических сооружений и судоходства ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", подозреваемого в превышении должностных полномочий, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"СУ СК России по Астраханской области на основании материалов, представленных региональным УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала Астраханского района гидротехнических сооружений и судоходства ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", подозреваемого в превышении должностных полномочий (часть 1 статья 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, нарушив федеральной закон "О безопасности гидротехнических сооружений", заключил договор с двумя фирмами на оказание услуг по предоставлению мест стоянки плавсредств на нижнем подходном канале судоходного шлюза. В рамках этих договоров коммерческие организации установили комплекс по выращиванию молоди и рыбоводные садковые линии для выращивания рыбы, что привело к невозможности проведения траления на вышеуказанной акватории.

По данным пресс-службы, в результате преступных действий подозреваемого принадлежащее государству имущество использовалось вопреки требованиям безопасности, что привело к невозможности использования гидротехнических сооружений по целевому назначению.