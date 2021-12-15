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В Приморье полицейские изъяли из незаконного оборота 2 тонны морепродуктов

Общая стоимость продукции превышает 1,3 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Полицейские изъяли у двух индивидуальных предпринимателей в Приморье около 2 тонн морепродуктов без необходимой маркировки. Об этом сообщается в среду на сайте территориального управления МВД.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску изъяли из незаконного оборота около 2 тонн морепродуктов. По предварительным данным, двое индивидуальных предпринимателей приобрели оптовую партию морепродуктов без предусмотренной законодательством маркировки. Затем злоумышленники реализовывали продукцию в торговых точках на территории Уссурийска", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли из гаражного бокса, рефрижераторных контейнеров и павильонов красную икру и рыбу семейства лососевых, креветки и части крабов. Общая стоимость продукции превышает 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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