В Иркутской области 100 детей эвакуировали из детского сада из-за коммунальной аварии

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. В Братске Иркутской области в среду из-за коммунальной аварии эвакуировали детский сад. В результате происшествия помещения здания заволокло паром. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Сегодня в подвале дошкольного учреждения сорвало кран на трубе с горячей водой. Группы, коридоры, пищеблок и подсобные помещения заволокло паром, сработала пожарная сигнализация, все 100 воспитанников детского сада были эвакуированы", - говорится в сообщении.

На эвакуацию потребовалось менее 10 минут. Детей разместили в школе, их осмотрели медики. Пострадавших нет.

Причиной коммунальной аварии могла стать высокая изношенность коммуникаций. Ремонтная бригада устраняет аварию, работы планируют завершить в течение дня. В четверг детский сад будет готов к приему воспитанников.