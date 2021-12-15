В Калмыкии погибли семь человек при лобовом столкновении двух машин

ЭЛИСТА, 15 декабря. /ТАСС/. Семь человек, включая ребенка, погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Республике Калмыкия, еще три человека пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В среду на 272-м км дороги Астрахань - Ставрополь произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, в результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz погибли семь человек. Трое пострадавших из автомобиля Hyundai доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и других ведомств. По факту ДТП проводится проверка.