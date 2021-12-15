Мужчину, застрелившего двух судебных приставов в Сочи, признали вменяемым

СОЧИ, 15 декабря. /ТАСС/. Мужчина, застреливший двух судебных приставов, которые приехали сносить самовольное строение в Сочи, признан вменяемым. Он признал вину, дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Проведенной комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой Кочьян признан вменяемым и не нуждающимся в принудительных мерах медицинского характера. В ходе следствия обвиняемый вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый не хотел добровольно исполнять решение суда о сносе самовольно возведенных строений, 9 июня этого года два судебных пристава регионального управления ФССП России по Краснодарскому краю прибыли туда со спецтехникой, чтобы их снести. Кочьян дважды выстрелил в приставов, они скончались на месте.

"Также обвиняемый выстрелил в погрузчик для сноса самовольно возведенных строений, причинив ущерб муниципальному унитарному предприятию города Сочи в сумме более 150 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд.