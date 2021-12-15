Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки на турнире ММА в Москве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки на турнире по смешанным единоборствам (MMA) во Дворце борьбы им. И. С. Ярыгина в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

Видео с дракой появилось в интернете 11 декабря. Представитель Узбекистана Намазан Самиев после победы в одном из поединков заявил, что готов драться с любым соперником. После того, как желающий сразиться с ним нашелся, боец ударил его коленом в голову. Группа поддержки забежала в клетку и напала на Самиева, после чего началась массовая драка.

"В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что зачинщики потасовки с места происшествия скрылись. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет.