Первый замглавы города в ХМАО подозревается в превышении полномочий на 15 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы города Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ), который подозревается в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму более 15 млн рублей при незаконном предоставлении одному из предпринимателей земельного участка в собственность. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"В Пыть-Яхе в отношении первого заместителя главы города возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по версии следствия, в июне 2019 года подозреваемый в нарушение требований земельного законодательства принял решение о передаче без проведения торгов в собственность предпринимателя земельного участка площадью более 40 тыс. кв. м, при этом в несколько раз занизив стоимость земли. "В июле 2019 года, исполняя обязанности главы города, подозреваемый издал распоряжение, согласно которому участок кадастровой стоимостью более 18 млн рублей передан в собственность предпринимателя за 2,7 млн, чем бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму свыше 15 млн рублей", - отметил собеседник.

Мера пресечения подозреваемому в настоящее время не избрана.