Суд рассмотрит апелляцию обвиняемого в коррупции экс-замглавы СК по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на обвинительные приговоры бывшему заместителю главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко, бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову и адвокату Владиславу Вострецову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в среду.

"29 декабря в 10:00 (08:00 мск - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, когда будут рассмотрены жалобы бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, бывшего заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Бусылко.

Ранее Ленинский районный суд приговорил Михаила Бусылко к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Другой фигурант дела - Дмитрий Чуличков - получил девять лет колонии строгого режима. Суд также лишил их званий полковника юстиции и старшего советника юстиции соответственно. Посредник во взяточничестве - адвокат Владислав Вострецов - приговорен путем сложения наказаний к 9,5 года строгого режима.

Бусылко и Вострецова задержали 30 ноября 2019 года сотрудники регионального УФСБ. Сумма взятки составляла 2 млн рублей. Как сообщается на сайте СК РФ, взятка предназначалась за совершение действий в пользу АО "Металлургический завод имени И. П. Бардина" по вынесению постановления об отмене решения следователя о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту хищения имущества АО "БМЗ", и дальнейшей организации расследования данного уголовного дела. В декабре того же года стало известно о следственных действиях у Чуличкова. Позднее Генпрокуратура сообщила о проверке и отстранении зампрокурора региона от должности.

В СК отметили непреклонность ведомства "в вопросах противодействия коррупционным проявлениям и намерение жестко реагировать на подобные случаи" в собственных рядах.