Мужчине, ранившему ножом курьера на остановке в Москве, пока грозит арест до 15 суток

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Административный арест до 15 суток или штраф грозит мужчине, который пьяным с ножом напал на курьера на остановке на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время полиция задержала мужчину, ранившего накануне ножом курьера на остановке на Самаркандском бульваре. Им оказался уроженец Кемеровской области. В отношении него составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)", - сказал собеседник агентства. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Источник уточнил, что решается также вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший госпитализирован в больницу им. Ф. И. Иноземцева с колотой раной шеи. Нож, которым было нанесено ранение, изъят.