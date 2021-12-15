Волонтеры в Приангарье нашли мешки с трупами собак в мусорных баках

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Прокуратура в Иркутской области начала проверку в связи с обнаружением мешков с трупами собак в мусорных контейнерах в деревне Карлук под Иркутском. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Мешки с трупами животных обнаружили волонтеры. Об этом они сообщили в социальных сетях.

"Прокуратурой Иркутского района организована проверка в связи с поступившим сообщением об обнаружении трупов собак в деревне Карлук. На место происшествия выезжал заместитель прокурора района, следственно-оперативная группа отдела полиции. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, проверку также проводит полиция.

Ранее в деревне Карлун располагался приют для бездомных собак и кошек, в котором в ноябре 2020 года общественный инспектор Росприроднадзора выявил грубые нарушения. Животные содержались в ненадлежащих условиях, 80% из них были истощены и больны. В некоторых клетках с живыми собаками были трупы умерших. Приют принадлежал компании "Пять звезд", с которой у нескольких муниципалитетов были заключены контракты на отлов. В настоящее время приют перенесен.