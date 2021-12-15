В семи регионах Сербии объявили режим ЧС из-за снегопада

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за сильных снегопадов объявлен в сербских муниципалитетах Иваница, Лучани, Нова-Варош, Любовия, Крупань, Ариле, Баина-Башта. Об этом сообщило в среду национальное телевидение страны.

По его информации, несмотря на то что последствия снегопада постепенно ликвидируют, в некоторых регионах Сербии многие жители остаются без электричества. В муниципалитетах Любовия и Крупань в десяти селах нет электроэнергии. Около 1 тыс. жителей горных деревень муниципалитета Иваница остались без электричества. Похожая ситуация с горными деревнями наблюдается и в Лучани. Около 40% жителей муниципалитета Мали Зворник, население которого составляет около 12 тыс. человек, остаются без электричества. Местная администрация пока не вводит режим ЧС.

В результате обильных снегопадов высота снежного покрова в центральных районах страны достигла 50 см, в горах снежный покров превысил отметку в 1 метр. По данным метеорологов, выпавшие осадки являются рекордными для страны за последние несколько лет. Ненастье привело к многочисленным авариям на дорогах, под тяжестью мокрого снега на проезжую часть валятся деревья и фонарные столбы. Автомобильное движение на дорогах затруднено.