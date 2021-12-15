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В Нижнем Новгороде проверяют информацию о "минировании" станций метро

По данным анонима, заминированы все 15 станций городской подземки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Информацию о якобы заложенных взрывных устройствах на всех станциях нижегородского метро проверяют экстренные службы, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 11:16 мск пожарно-спасательные подразделения реагировали на анонимное сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах на всех станциях нижегородского метрополитена. Данная информация проверяется компетентными органами", - сказано в сообщении.

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий. На Автозаводской располагается 11 станций метро. Поезда этой ветки следуют до станции "Горьковская" - единственной станции, располагающейся в нагорной части города. Сормовско-Мещерская линия состоит из пяти станций, все они находятся в заречной части Нижнего Новгорода.

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