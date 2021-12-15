Главный инженер управления капстроительства "Алросы" задержан по подозрению в коррупции

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Главный инженер управления капитального строительства алмазодобывающей компании "Алроса", а также представитель одной из подрядных компаний задержаны по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом говорится в сообщении "Алросы".

"В Мирном пресечена попытка дачи взятки работнику "Алросы", - говорится в сообщении. - Подозреваемые были задержаны с поличным. Задержание помогло пресечь возможное преступление и стало продолжением комплекса мероприятий, которые "Алроса" при содействии правоохранительных органов реализует в сфере борьбы с коррупцией и злоупотреблениями служебными полномочиями работниками компании. В настоящее время расследованием уголовного дела занимается следственное управление СК России по РС (Я)".

Операция по задержанию была проведена в среду, 8 декабря, в Мирном сотрудниками УФСБ по Республике Саха (Якутия).

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится 34% акций компании.