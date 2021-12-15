В Тюмени арестовали мужчину, устроившего стрельбу и ранившего человека во дворе дома

ТЮМЕНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Мужчину, который в мае 2021 года устроил стрельбу во дворе дома в Тюмени и ранил человека, задержали и заключили под стражу. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

Ночью 13 мая 2021 года во дворе жилого дома на улице Клары Цеткин в Тюмени между 36-летним обвиняемым и потерпевшим случился конфликт с применением огнестрельного, травматического оружия. Обвиняемый произвел не менее 10 выстрелов в потерпевшего, а потом скрылся. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение и своевременно оказали помощь.

"Следственным отделом по Калининскому округу АО г. Тюмень следственного управления СК РФ по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). <...> Личность и местонахождение фигуранта установлены и он задержан, в настоящее время следователем СКР ему предъявлено обвинение. <...> Калининским районным судом города Тюмени удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СК России по Тюменской области добавили, что мужчина полностью признал вину. Проводятся следственные действия.