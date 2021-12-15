Чиновница администрации Костромы обвиняется в халатности при обеспечении сирот жильем

ТАСС, 15 декабря. Начальник управления строительства и капремонта комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы обвиняется в халатности при обеспечении жильем свыше 350 детей-сирот, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника управления строительства и капитального ремонта комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации города Костромы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, в 2018-2020 годах чиновницей не было принято надлежащих мер к приобретению жилых помещений для 352 детей-сирот", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, свыше 350 детей-сирот имели право на получение жилья на территории Костромы. Однако их права нарушили из-за ненадлежащего контроля работ по строительству жилья, при организации конкурсных процедур были допущены нарушения, из-за чего аукционы не состоялись. Общий объем уголовного дела насчитывает 38 томов, обвиняемая свою вину в совершении преступления не признала.