Правоохранительные органы ФРГ не установили заказчика убийства гражданина Грузии в Берлине

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Конкретный заказчик убийства грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили в Берлине не установлен. Об этом заявил в среду журналистам представитель прокуратуры ФРГ.

По его словам, убийство гражданина Грузии произошло "по поручению иностранного государства". "Конкретный заказчик не установлен", - сказал он.

Ранее председательствующий судья, оглашая приговор по делу Хангошвили, заявил, что действия России, которую обвиняют в причастности к убийству, в ситуации вокруг произошедшего можно расценивать "не иначе как государственный терроризм".