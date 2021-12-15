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Правоохранительные органы ФРГ не установили заказчика убийства гражданина Грузии в Берлине

По словам представителя прокуратуры, убийство Зелимхана Хангошвили произошло "по поручению иностранного государства"

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Конкретный заказчик убийства грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили в Берлине не установлен. Об этом заявил в среду журналистам представитель прокуратуры ФРГ.

По его словам, убийство гражданина Грузии произошло "по поручению иностранного государства". "Конкретный заказчик не установлен", - сказал он.

Ранее председательствующий судья, оглашая приговор по делу Хангошвили, заявил, что действия России, которую обвиняют в причастности к убийству, в ситуации вокруг произошедшего можно расценивать "не иначе как государственный терроризм".

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