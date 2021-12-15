СК возбудил дело по факту травмирования электричкой ребенка на тюбинге в Подмосковье

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования электричкой девочки, катавшейся на "ватрушке" в подмосковном Болшево. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - сообщила она.

Днем 11 декабря девочка 2016 года рождения вместе с отцом, матерью и братом каталась с насыпи, прилегающей к главному пути на 26-м км перегона между железнодорожными станциями Болшево и Зеленый Бор. При подъеме на насыпь у мамы вырвалась из рук веревка и тюбинг вместе с девочкой съехал по насыпи к пути, по которому следовала электричка Москва-Ярославская - Фрязино. Пострадавшая девочка находится в больнице.