Причиной аварии на АЗС в Новосибирске стало разрушение рукава компрессора при сливе

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Причиной аварии на автозаправочной станции летом в Новосибирске, где произошел крупный пожар и пострадали 35 человек, стало механическое разрушение рукава давления, подключенного к компрессору во время слива топлива. Рукава для топлива не проходили испытания на прочность и не имели защиты от статического электричества, сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора, который занимался расследованием причин аварии.

"В ходе расследования комиссией были установлены основные причины аварии: разгерметизация (механическое разрушение) рукава высокого давления паровой фазы, подключенного от компрессора к резервуару 30 м3 при выполнении сливо-наливных операций", - говорится в сообщении.

Также среди причин аварии, по данным ведомства, то, что рукава для топлива не проходили гидравлического испытания на прочность и не имели защиты от статического электричества. Кроме этого, на резервуаре для газа не было устройств, прекращающих выход сжиженного углеводорода при выбросе из-за разгерметизации или при механическом повреждении. В Ростехнадзоре отметили, что владелец АЗС самовольно установил на заправке дополнительные емкости для хранения топлива, не предусмотренные проектной документацией. На станции использовали компрессор без средств блокировки и сигнализации, а слив газа проходил без заземления автоцистерны и соединительных рукавов.

В ведомстве добавили, что автозаправка была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов с присвоением IV класса опасности в 2016 году и ее деятельность не лицензировалась, однако на площадке АГЗС работали четыре резервуара вместо одного проектного. Как указывают в Ростехнадзоре, АГЗС должна была быть идентифицирована как опасный производственный объект III класса, для эксплуатации которого юрлицо должно иметь соответствующую лицензию.

"В отношении ООО "СибГаз" комиссией установлен перечень мероприятий по устранению причин аварии и недопущению нарушений: провести комплексное обследование всех АГЗС с привлечением экспертной организации в целях оценки их соответствия обязательным требованиям промышленной безопасности, технического регулирования и проектной документации; провести анализ проектной документации на предмет ее соответствия требованиям и достаточности принятых в ней решений для обеспечения безопасности при выполнении работ на АГЗС", - говорится в сообщении ведомства.

Чтобы не допустить подобные аварии в будущем, Сибирское управление Ростехнадзора направило письмо о результатах технического расследования ЧП в адрес организаций, эксплуатирующих АГЗС на территориях Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской областей, Республики Алтай и Алтайского края.

Об аварии

Пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел в середине июня. Общая площадь пожара составила 1 200 кв. метров. Причиной пожара ранее называлось незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. Пострадали 35 человек, 17 из них были госпитализированы. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").