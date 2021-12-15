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Курганские следователи начали проверку по оплате труда после жалоб медиков больницы

Проверка проводится на основании информации, опубликованной в СМИ

ТАСС, 15 декабря. Курганские следователи организовали проведение проверки по оплате труда в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Кургане после жалоб медиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В связи с поступившим запросом от 7 декабря о предоставлении информации сообщаю, что по обращению о нарушениях трудовых прав медицинского персонала ГБУ "Курганская БСМП", опубликованном в средствах массовой информации, организовано проведение проверки в рамках Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Курганской области начала проверку заявлений работников больницы о снижении зарплат. Местные СМИ сообщали о жалобах медиков на снижение зарплаты - якобы в медучреждении стимулирующие надбавки (за сложность, вредность, напряженность, работу в ночное время, стаж, категорию) были снижены до минимума без предварительного уведомления. Также, по словам медработников, пострадала оплата работы в праздничные и нерабочие дни, снизились и другие выплаты.

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